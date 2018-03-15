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Студентам приоритетных направлений подготовки АлтГТУ повысят стипендию
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Студентам приоритетных направлений подготовки АлтГТУ повысят стипендию 

АиФ — Алтай 15 марта 2018
Минобрнауки России распределило квоты на стипендии Президента и Правительства РФ для тех, кто обучается по программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики на 2018/19 учебный год.
53 обучающихся Алтайского государственного технического университета смогут претендовать на стипендии Президента и Правительства РФ в новом учебном году, из них 36 студентов смогут претендовать на стипендию Правительства РФ и 17 — на стипендию Президента РФ.
Другим алтайским вузам также предусмотрены квоты — Алтайскому государственному университету выделено 6 квот, Алтайскому государственному педагогическому университету — 2 квоты и для Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина предусмотрена одна квота.
«Всего стипендию будут получать 2700 человек. Наибольшая квота у вузов Минобрнауки, региональных, муниципальных и негосударственных — 2167, Минобороны — 141, Минздрава — 111 и Федерального агентства связи — 81», — сообщает «Российская газета» https://rg.ru/2017/01/11/studenty-prioritetnyh-specialnostej-poluchat-povyshennuiu-stipendiiu.html.
Приоритетные направления:
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки;Прикладная математика, радиотехника;Приборостроение, оптотехника;Ядерная энергетика и теплофизика;Двигатели летательных аппаратов;Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры;Наноинженерия, наноматериалы;Материаловедение и технологии материалов;Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения;Медицинская биохимия, фармация.
Приказы Минобрнауки РФ https://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/14587/.
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