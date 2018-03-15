Как воспитывать и обучать особенных детей. Пуровские педагоги делятся опытом

Сегодня, 15 марта, в Тарко-Сале руководители муниципальных образовательных учреждений Пуровского района обсудят тему «Коррекционная работа в образовательных учреждениях. Доступность образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья».

По сообщению информационно-методического центра развития образования Пуровского района, для них устроят семинар-практикум «Коррекция недостатков развития ребенка с учетом индивидуальных особенностей и возможностей», который проведет психолог из Сургута Оксана Лутковская. Затем познакомят с опытом работы педагогов начальных классов третьей таркосалинской школы, проведут мастер-классы, воспроизведут фрагменты уроков, занятий с воспитанниками дошкольных групп. По итогам работы организуют обсуждение полученного опыта в формате круглого стола.

Заместители руководителей по воспитательной работе в местном доме детского творчества отдельно обсудят тему «Развивающая среда для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве учреждения».