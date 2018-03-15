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Департамент строительства рассказал, за счет чего в Зауралье появятся новые школьные места
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Департамент строительства рассказал, за счет чего в Зауралье появятся новые школьные места 

45.ru 15 марта 2018
Фото: 45.ru
В Курганской области до 2025 года появится несколько сотен новых школьных мест. На эти цели потратят более 212 миллионов рублей из областного бюджета.
Средства поступят в семь муниципальных образований региона — как в Курган (на среднюю школу №45 и лицей №12), так и в школы области. Список школ, которые получат субсидию, составлялся с учетом их износа и потребности в новых учебных местах, роста численности детей школьного возраста.
Как пояснили порталу 45.ру в пресс-службе департамента, в школе села Канаши в 2017 году началось строительство пристроя, которое вместит дополнительно 155 учеников. Для Сафакулевской школы возводится пристрой на 160 мест. В обоих учебных заведениях обещают новое современное оборудование, актовый и спортзал, библиотеку и блок питания, отвечающие стандартам Минобрнауки РФ.
— В 2017 году было реконструировано бывшее здание профучилища, оно переделано под детский сад и начальную школу в селе Башкирское Половинского района. В результате в школе появилось 50 новых мест. В Кургане за счет капремонта помещений создано 20 мест в лицее №12 и 50 мест в школе №45, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе ведомства.
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