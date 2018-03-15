Кружок по программированию открылся в школе №1950

Педагоги школы №1950 открыли «Кружок от чемпиона» по программированию. Первое занятие прошло 14 марта.

— Проект «Кружок от чемпионов» призван дать мощнейший импульс к развитию олимпиадного движения в школе 1950, установить прочные контакты с высшими учебными заведениями посредством участия детей в олимпиадах разного уровня, — сообщили на сайте учреждения.

Занятия подходят для учеников 7 классов. Руководит процессом обучения Даниил Коротков, неоднократный победитель олимпиады Хакатон, преподаватель в школе современного программирования GeekON.