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Кружок по программированию открылся в школе №1950
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Кружок по программированию открылся в школе №1950 

Управа Пресненского района города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Педагоги школы №1950 открыли «Кружок от чемпиона» по программированию. Первое занятие прошло 14 марта.
— Проект «Кружок от чемпионов» призван дать мощнейший импульс к развитию олимпиадного движения в школе 1950, установить прочные контакты с высшими учебными заведениями посредством участия детей в олимпиадах разного уровня, — сообщили на сайте учреждения.
Занятия подходят для учеников 7 классов. Руководит процессом обучения Даниил Коротков, неоднократный победитель олимпиады Хакатон, преподаватель в школе современного программирования GeekON.
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