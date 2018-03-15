В Казани ректором КНИТУ-КХТИ избран Сергей Юшко

Исполняющий обязанности ректора КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко избран 15 марта ректором вуза, сообщили в пресс-службе университета.

За Сергея Юшко отдали голоса 68 процентов делегатов конференции трудового коллектива вуза (347 человек). Это преподаватели, студенты, представители всех подразделений вуза. Ректор КНИТУ-КХТИ избран на пять лет.