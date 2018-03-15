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В Казани ректором КНИТУ-КХТИ избран Сергей Юшко
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В Казани ректором КНИТУ-КХТИ избран Сергей Юшко 

АиФ Казань 23 часа назад
Фото: АиФ Казань
Исполняющий обязанности ректора КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко избран 15 марта ректором вуза, сообщили в пресс-службе университета.
За Сергея Юшко отдали голоса 68 процентов делегатов конференции трудового коллектива вуза (347 человек). Это преподаватели, студенты, представители всех подразделений вуза. Ректор КНИТУ-КХТИ избран на пять лет.
Напомним, Сергей Юшко стал исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КХТИ в июне 2017 года после ухода с этого поста Германа Дьяконова, возглавлявшего вуз с 2007 года. На эту должность его рекомендовал президент Татарстана Рустам Минниханов.
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