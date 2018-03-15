Жители «Сибирской Долины» просят школьный автобус для своих детей

Жители барнаульского микрорайона «Сибирская Долина» просят организовать доставку их детей в школу. Они создали петицию, которую планируют направить губернатору Алтайского края Александру Карлину и президенту РФ.

«Сибирская Долина» должна была стать автономным поселком со своей школой и детским садом, но до сих пор, по словам местных жителей, эти объекты даже не внесли в генплан застройки.

По данным переписи, которую провели старшие по улице, в поселке проживает 843 ребенка, из них 261 — школьного возраста. Дети вынуждены ездить в школу школы №№63, 76, гимназию №5 в пос. Южный и в школу №94 в пос. Бельмесево. Ездить приходится за 7 км, при этом в Бельмесево из «Сибирской Долины» нет даже маршруток.

«Для того, чтобы дойти до общественного транспорта и добраться до школы, дети вынуждены переходить скоростную трассу федерального значения (пешеходный переход даже не освещен), — говорится в петиции. — В микрорайоне есть удаленные от федеральной трассы улицы, а также улицы, удаленные от маршрутного автобуса (остановка общественного транспорта расположена в начале поселка), в связи с чем детям при агрессивных погодных условиях, приходится идти пешком до транспорта более 1,7 км. Не все семьи имеют возможность доставлять детей в школу на личных автомобилях. В микрорайоне «Сибирская Долина» много многодетных и нуждающихся семей, так как нередко дом приобретали по программе «Молодая семья» и с использованием «Материнского капитала»».

Жители микрорайона требуют защитить право детей на достойное обучение и предоставить им школьный автобус.

Отметим, что в текущем учебном году в Алтайском крае работают 469 школьных автобусов, которые ежедневно перевозят 12 350 детей. Общая протяженность школьных маршрутов в Алтайском крае превышает 7,3 тысячи километров.