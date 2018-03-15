В школьном отделении на 5-й улице Соколиной горы дети познакомились с профессиями

Для дошкольников, посещающих группы в отделении школы №429 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, дом 14 прошел традиционный день открытых дверей.

Учителя четвертых классов школьного отделения подготовили для юных воспитанников игру «Форт Баярд». В рамках активностей дети познакомились с различными профессиями. Ребят ждали интересные задания, увлекательные поиски клада, а на финише — призы: все как в настоящей игре! Вторая половина дня открытых дверей ознаменовалась мероприятиями для родителей будущих первоклассников. В актовом зале педагоги нынешних первых классов провели мастер-классы для своих учеников, а учителя, которым только предстоит взять первые классы в будущем учебном году, представили работу школьного отделения. В завершение мероприятия родители посмотрели видеоэкскурсию по школе.

В ближайшие дни, с 21 по 28 марта, в разных отделениях школы №429 планируются Дни открытых дверей. Будет в том числе и еще одно такое мероприятие в отделении на 5-й улице Соколиной горы, дом 14.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.