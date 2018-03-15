В Тель-Авиве презентовали учебник русского языка на иврите

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков /. Презентация предназначенного для желающих выучить русский язык израильтян учебника «Влюбиться в русский» состоялась в среду вечером в Российском культурном центре (РКЦ) в Тель-Авиве. Книга, написанная на иврите преподающей русский язык выпускницей Университета Тель-Авива Аллой Календаревой, была выпущена в Израиле сетью по продаже книг «Стеймацки».

"Я начала преподавать и не нашла учебника, который мне бы нравился, поэтому я начала собирать материалы, из всего этого и получился учебник, — рассказала журналистам Календарева. — Учебник предоставляет базовый словарный запас — одну тысячу слов, есть грамматика, необходимая и достаточная для того, чтобы построить предложение, работа с произношением".

По ее словам, основная идея состоит в подаче «очищенной информации без примесей» — только необходимых и важных слов, грамматических тем, позволяющих развивать главный навык — умение говорить.

"Учебник «Влюбиться в русский» написан на иврите, он сделан для говорящих на иврите израильтян, которые хотят начать изучать русский язык", — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель РКЦ Денис Пархомчук. По его словам, в культурном центре в Тель-Авиве в среду вечером состоялась первая презентация учебного пособия, в дальнейшем книга «Влюбиться в русский» будет представлена и в других городах Израиля. Пархомчук отметил, что в четверг в Университете Тель-Авива пройдет День русского языка и культуры.

Российский культурный центр открылся в Тель-Авиве в октябре 2007 года. Его основной задачей является продвижение русского языка и русской культуры как среди выходцев из стран бывшего СССР, так и среди коренных израильтян.