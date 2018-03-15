На территории вуза в Чикаго заметили вооруженного человека

На место происшествия прибыли полицейские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию вуза.

"Полиция проверяет сообщения о чрезвычайной ситуации на территории студенческого городка в районе Эванстон-стрит, — приводит агентство сообщение администрации университета. — Всем рекомендовано находиться в безопасных местах. Если учащиеся не находятся в данный момент на территории студенческого городка, то им рекомендовано не входить на территорию".

Ранее местные СМИ сообщили, что патрульные вели расследование в связи с сообщениями о стрельбе в районе вуза, однако пока они не получили подтверждения. Стражи порядка продолжают обследовать район студгородка.