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На территории вуза в Чикаго заметили вооруженного человека
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На территории вуза в Чикаго заметили вооруженного человека 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
На место происшествия прибыли полицейские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию вуза.
"Полиция проверяет сообщения о чрезвычайной ситуации на территории студенческого городка в районе Эванстон-стрит, — приводит агентство сообщение администрации университета. — Всем рекомендовано находиться в безопасных местах. Если учащиеся не находятся в данный момент на территории студенческого городка, то им рекомендовано не входить на территорию".
Ранее местные СМИ сообщили, что патрульные вели расследование в связи с сообщениями о стрельбе в районе вуза, однако пока они не получили подтверждения. Стражи порядка продолжают обследовать район студгородка.
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