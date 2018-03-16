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Минобрнауки просит учителей говорить с детьми о профессиях будущего
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Минобрнауки просит учителей говорить с детьми о профессиях будущего 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: ТВ Центр
КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Миноборнауки РФ просит учителей при проведении профориентационной работы со школьниками рассказывать о профессиях, которые только появляются, а не о профессиях сегодняшнего дня, сообщила в пятницу журналистам замминистра образования и науки РФ Ирина Потехина в ходе рабочей поездки в Курскую область.
По ее словам, это нужно для того, чтобы выпускники школ через пять лет были востребованными на рынке труда.
"Сейчас стоит серьезный вызов перед системой образования — догонять экономику, это задача номер один. Дети говорят нам — рассказывайте про профессии сегодняшнего дня, но если мы будем делать так, то через пять-восемь лет, когда они выйдут на рынок труда, каких-то профессий уже может не быть. Поэтому нам нужно говорить с детьми о тех профессиях, которые только появляются, успевать делать методические материалы, менять образовательные программы. Это важная задача, которая стоит перед Минобрнауки и учителями", — сказала Потехина.
По ее словам, сейчас дети думают «очень глубоко», следят за политической ситуацией в стране. Поэтому, отметила Потехина, «за этим стремительным темпом нужно успевать» и ориентировать детей на перспективу.
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