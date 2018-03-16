Минобрнауки просит учителей говорить с детьми о профессиях будущего

По ее словам, это нужно для того, чтобы выпускники школ через пять лет были востребованными на рынке труда.

"Сейчас стоит серьезный вызов перед системой образования — догонять экономику, это задача номер один. Дети говорят нам — рассказывайте про профессии сегодняшнего дня, но если мы будем делать так, то через пять-восемь лет, когда они выйдут на рынок труда, каких-то профессий уже может не быть. Поэтому нам нужно говорить с детьми о тех профессиях, которые только появляются, успевать делать методические материалы, менять образовательные программы. Это важная задача, которая стоит перед Минобрнауки и учителями", — сказала Потехина.

По ее словам, сейчас дети думают «очень глубоко», следят за политической ситуацией в стране. Поэтому, отметила Потехина, «за этим стремительным темпом нужно успевать» и ориентировать детей на перспективу.