Какие перспективы и выгоды у выпускников технических специальностей в Воронежской области

Работодатели выступают за увеличение бюджетных мест в вузах, готовящих производственников и IT-специалистов. Выпускники с техническим образованием — нарасхват. Где будут работать, почти все они знают, ещё будучи студентами. При этом рынку труда всё равно не хватает специалистов информационных систем и производственников, поэтому вузам снова добавят бюджетные места для обучения по этим направлениям. Быть инженеромтеперь престижно и выгодно — в этом убедилась корреспондент «Вести-Воронеж». Программист Павел Емельянов работает в одной из крупных международныхIT-компаний уже четыре года. Сюда он пришёл ещё будучи студентом, откликнувшись на одну из практикантских вакансий. По этой программе после трёхмесячного обучения у стажера есть шанс стать частью команды, но повышать квалификацию придётся всегда. Сейчас в компании работает более 400 человек, но при этом 70 ведущих позиций остаются открытыми — специалисты просто не успевают расти.

— Университет даёт прям базу-базу, и мне пришлось, да, много учить. При том, есть ещё такой важный момент, что технологии, которые мы используем при разработке, очень часто меняются, улучшаются и так далее. И очень часто университетская программа просто не успевает, потому что-то, что было актуально сегодня, через год уже теряет свою актуальность, — делится Павел Емельянов. — IT тем и интересно, что IT-специалист, разработчик, тестировщик — неважно, должен учиться всю свою жизнь, и без этого никак. То есть вот получается такой немножечко замкнутый круг. Чтобы стать специалистом, ему нужен опыт и знания, а став специалистом, ему все равно нужны знания и нужен опыт в каких-то новых направлениях, новых технологиях, — отметила директор по связям с общественностью международной IT-компании Елена Федорова

Основным поставщиком кадров для сферы информационных технологий в регионе остаётся факультет прикладной математики и механики ВГУ. Направлению, к слову, выделили самое большое количество бюджетных мест среди всех технических специальностей в университете — 215. В деканате уверяют, трудоустройство выпускников этого факультета обеспечено на 100%. — На самом деле, ПММ очень часто, к сожалению, ассоциируется со сферой информационных технологий, но это далеко не так. Потому что те же самые аналитики, которые требуются в банковской сфере, в сфере финансов, страхования — это люди, у которых должна быть очень серьезная математическая база, — говорит заместитель декана факультета прикладной математики, информатики и механики ВГУ Константин Федутинов. Кстати, на факультете готовятся к открытию нового направления — мехатроника. Ужеэтой осенью студенты смогут заниматься программированием микроконтроллеров — мозговой начинкой умных машин, ну и, конечно, создавать различных роботов. Настоящая кузница классических инженеров — недавно объединившиеся в опорный строительный и технический университеты. В новом учебном году поступить сюда на бюджет смогут на 200 студентов больше — всего учиться за счёт государства смогут 3400 будущих инженеров. Самых талантливых, так же как и в ВГУ, работодатели отбирают ещё до получения диплома.

— В настоящее время у вуза заключено более 100 договоров о взаимном сотрудничестве с работодателями. Представители бизнеса и промышленности активно участвуют в разработке учебных планов для студентов, приглашают на производственные практики, предлагают темы выпускных квалификационных работ, — рассказывает проректор по учебной работе Воронежского опорного университета Александр Колосов . Так делают, например, на ВАСО . С 2014 сюда каждый год принимают около 100 человек, ещё более полусотни — работают на полставки, продолжая учиться. Кроме того, завод принимает 500 практикантов в год. — Собственно говоря, чем больше выбор — тем нам интереснее, потому что мы берем и стараемся отбирать лучших на завод. Всё-таки самолетостроение — это передовая промышленность и по-другому у нас не получится. Поэтому мы за увеличение бюджетных мест, — подчеркнул директор по персоналу Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) Александр Неведров в беседе с «Вести-Воронеж».