Школа № 1205 превратилась в «Малую Академию»

В начальной школе № 1205 прошла предметная олимпиада «Малая Академия — 2018» среди 3-4 классов. Ребята показали свои знания по математике, русскому языку и окружающему миру.

Сильнейшими среди третьих классов по русскому языку стали команды 3 «Д» и 3 «З» классов, набравшие одинаковое количество баллов — 17,5. Среди четвертых классов — 4 «А» класс — 17,5 баллов. Лучшими по математике среди третьих классов стала команда 3 «Г» класса — 12 баллов, среди четвертых — 4 «В» класс. Юные математики из этого класса выполнили все задания и набрали максимальное количество баллов — 20. По окружающему миру среди третьих классов сильнейшими стала команда 3 «А» класса — 12,5 баллов. Среди четвертых классов — 4 «Е» класс — 16,5 баллов.

По итогам всех предметов первое место заняли команды 3 «Д», 3 «З» и 4 «В» классов. Вторые места у 3 «Г» и 4 «А». На третьи ступени пьедестала поднялись 3 «В» и 4 «Е» классы с результатами 27 и 43,5 балла соответственно.