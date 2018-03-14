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В Финляндии роботы помогут школьникам освоить математику и иностранные языки
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В Финляндии роботы помогут школьникам освоить математику и иностранные языки 

Ivyborg.ru 14 марта 2018
Фото: Ivyborg.ru
Ряд предметов первоклассникам и второклассникам школ города Тампере в Финляндии будут объяснять роботы. Кибер-учителя помогут детям в освоении математики, английского и немецкого языков, сообщает yle.fi.
В одной из школ будут преподавать четыре робота: трое, похожих на сову, будут обучать математике, а робот-гуманоид поможет в изучении языков, сообщается на сайте.
Сова разработана и произведена в Финляндии, а второй робот собран во Франции, но программу установят в Суоми. Отмечается, что главное их преимущество в том, что они не устают от постоянных повторов материал и смогут приспосабливать занятия, исходя из уровня подготовки школьников.
Финская школа надеется, что эксперимент покажет эффективность роботов в преподавании и предоставит возможность узнать изменения в качестве обучения.
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