Ещё
В МГУПП пройдет конференция, посвященная межкультурной компетенции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МГУПП пройдет конференция, посвященная межкультурной компетенции 

Префектура САО города Москвы 14 марта 2018
Фото: Префектура САО города Москвы
Московский государственный университет пищевых производств проведет I Международную студенческую научно-практическую конференцию «Межкультурная компетенция в российском образовательном пространстве».
Организатором мероприятия выступил институт международного образования МГУПП и кафедра «Русский язык как иностранный». Конференция пройдет 4 апреля 2018 года. Для участников будут работать такие секции, как:
— Межкультурная компетенция и поликультурное образование: понятие, проблемы, оценки;
— Адаптация в межкультурном пространстве глазами иностранного студента;
— Русский язык как язык межкультурного общения;
— Менеджмент в мультикультурной организации как средство формирования межкультурной компетенции;
— Традиции питания народов мира.
Кроме того, у студентов и аспирантов будет возможность обсудить и другие вопросы, в том числе: межкультурное образование в условиях российского образовательного пространства; обучение межкультурной коммуникации в высшей школе; рекламную межкультурную коммуникацию и т.д.
Желающим принять участие в конференции необходимо до 20 МАРТА 2018 года заполнить заявку и прислать её на адрес оргкомитета конференции ICCRES18@gmail.com. Планируется издание сборника материалов конференции. Заочное участие в конференции не предусмотрено.
Префектура САО города Москвы: последние новости
Жителей Молжаниновского района в день выборов ждет обширная развлекательная программа Школьники Бескудниковского района посетили Государственный исторический музей «Храм Василия Блаженного» МАИ привлекает талантливых школьников Подмосковья к участию в инженерных проектах вуза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП37
Порошенко поставили ультиматум по Крыму271
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»131
Умер Александр Павловский12
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина159
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение