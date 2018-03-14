В МГУПП пройдет конференция, посвященная межкультурной компетенции

Московский государственный университет пищевых производств проведет I Международную студенческую научно-практическую конференцию «Межкультурная компетенция в российском образовательном пространстве».

Организатором мероприятия выступил институт международного образования МГУПП и кафедра «Русский язык как иностранный». Конференция пройдет 4 апреля 2018 года. Для участников будут работать такие секции, как:

— Межкультурная компетенция и поликультурное образование: понятие, проблемы, оценки;

— Адаптация в межкультурном пространстве глазами иностранного студента;

— Русский язык как язык межкультурного общения;

— Менеджмент в мультикультурной организации как средство формирования межкультурной компетенции;

— Традиции питания народов мира.

Кроме того, у студентов и аспирантов будет возможность обсудить и другие вопросы, в том числе: межкультурное образование в условиях российского образовательного пространства; обучение межкультурной коммуникации в высшей школе; рекламную межкультурную коммуникацию и т.д.

Желающим принять участие в конференции необходимо до 20 МАРТА 2018 года заполнить заявку и прислать её на адрес оргкомитета конференции ICCRES18@gmail.com. Планируется издание сборника материалов конференции. Заочное участие в конференции не предусмотрено.