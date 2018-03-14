Эксперт: провинциальные вузы РФ выпускают более подготовленных учителей, чем столичные

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Уровень подготовки учителей, окончивших провинциальные педагогические вузы, выше, чем у выпускников профильных столичных университетов. Такое мнение выразила ТАСС в среду председатель Ассоциации учителей и преподавателей химии РФ, автор учебника по химии, изданного корпорацией «Российский учебник», Людмила Левина.

"Уровень педагогического образования [в РФ] снизился донельзя в последние 20 лет — последние приличные выпуски были в начале 1990-х, потому что туда [в педвузы] люди еще шли по велению сердца. Но в маленьких провинциальных городах, где нет престижных университетов, но есть педагогические институты или филиалы, выходят выпускники лучше, чем в Москве или крупных городах", — сказала Левина на семинаре для учителей химии в Краснодаре.

По ее мнению, такая ситуация сложилась из-за того, что у выпускающихся из школ отличников в глубинке далеко не всегда есть возможность отправиться на учебу в большие города. Собеседник агентства добавила, что, поступив в единственный доступный им вуз, такие выпускники продолжают хорошо учиться «по инерции». В результате из них, отметила эксперт, получаются специалисты с хорошими фундаментальными знаниями, которых не хватает большинству российских преподавателей, и с качественной методической подготовкой.

"Как такая девочка была отличницей в школе, так она и остается ей в вузе — она привыкла так работать. И она прекрасно заканчивает педвуз и идет в школу учителем, где превращается в прекрасного педагога, с удовольствием работает. И провинциальные специалисты намного лучше, чем в Москве, где море вузов, и в «пед» (педагогический университет — прим. ТАСС) идут те, кому везде закрыты дороги", — уточнила Левина.

Она также отметила, что в последние годы «умные директора продвинутых столичных школ» все чаще приглашают на работу молодежь из провинции, так как понимают, что только у сильного учителя могут быть сильные ученики, способные выигрывать всероссийские олимпиады и сдавать экзамены на высокие баллы.