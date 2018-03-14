Ученица школы №281 на Радужной стала призером регионального этапа олимпиады по технологии

Учащаяся государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 281» Татьяна Тарнопольская стала призером регионального этапа по технологии Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

— Поздравляем нашу ученицу. Хотим пожелать ей удачи и победы на будущих этапах олимпиады, — заявил представитель школы № 281.

Отметим, что ученица занимается в студии рукоделия «Светлица» под руководством педагога Татьяны Мурашовой.

Напомним, школа № 281 находится по адресу Радужная улица, дом 7. (мю)