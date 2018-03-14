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Ученица школы №281 на Радужной стала призером регионального этапа олимпиады по технологии
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Ученица школы №281 на Радужной стала призером регионального этапа олимпиады по технологии 

Управа района Бабушкинский 14 марта 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
Учащаяся государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 281» Татьяна Тарнопольская стала призером регионального этапа по технологии Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
— Поздравляем нашу ученицу. Хотим пожелать ей удачи и победы на будущих этапах олимпиады, — заявил представитель школы № 281.
Отметим, что ученица занимается в студии рукоделия «Светлица» под руководством педагога Татьяны Мурашовой.
Напомним, школа № 281 находится по адресу Радужная улица, дом 7. (мю)
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