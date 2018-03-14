Ещё
Ассоциация волонтерских центров запускает онлайн-игру для школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ассоциация волонтерских центров запускает онлайн-игру для школьников 

РИА Новости 14 марта 2018
Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) объявила о старте онлайн-соревнования для российских школьников «Х шагов до БРО», сообщает официальный портал АВЦ. Проект реализуется совместно с Российским движением школьников при поддержке Фонда президентских грантов.
Организаторы планируют, что соревнования будут способствовать развитию и популяризации добровольческой деятельности в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования.
Основной задачей онлайн-игры для юных добровольцев станет выполнение различных заданий, над разработкой которых будет трудиться команда из 30 киберволонтеров.
Призами для победителей станут путевки на тематические смены по добровольчеству во всероссийский детский центр «Океан» и поездка на Всероссийский форум школьных добровольческих отрядов.
РИА Новости: последние новости
В Минобрнауки прокомментировали законопроект об отмене ЕГЭ‍ В Минобрнауки прокомментировали инициативу депутатов отменить ЕГЭ ЕГЭ как формат оценки знаний учащихся себя не оправдал, заявили в Госдуме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП37
Порошенко поставили ультиматум по Крыму271
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»131
Умер Александр Павловский12
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина159
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение