Школьница Хорошевского района победила в заочном этапе конкурса «Если бы я был Президентом»

В преддверии выборов Президента Российской Федерации, проходит конкурс «Если бы я был Президентом». Учащаяся 8Г класса школы № 1287 Хорошевского района победила в заочном этапе конкурса, в номинации «Рисунок».

Цель этого конкурса — формирование предложений, в том числе наказов молодых граждан будущему Президенту РФ, избранному в 2018 году.

Организаторы: Центр развития молодежного парламентаризма и Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Победители конкурса смогут пройти образовательную программу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Также они будут приглашены на специализированную смену Международного детского центра «Артек» и на обучение и прохождение образовательных мероприятий практикума-семинара «Стратегия будущего» при содействии Совета Европы. Финал пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 марта 2018 года.