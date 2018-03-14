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Придумал антикафе для коллег, создал сайт и победил: в Тюмени педагогом года стал учитель немецкого языка
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Придумал антикафе для коллег, создал сайт и победил: в Тюмени педагогом года стал учитель немецкого языка 

72.ru 14 марта 2018
Фото: 72.ru
В Тюмени подведены итоги городского конкурса «Педагог года — 2018», участниками которого стали 100 педагогов школ и детских садов, библиотекарей, тренеров и других специалистов сферы образования. Лучшим в номинации «Учитель года» стал Петр Агеев, учитель немецкого языка школы No17. Редакция 72.ru о нём писала ещё в октябре 2017 года, когда мы в День учителя рассказывали о педагогах-мужчинах. Нам снова удалось пообщаться с молодым учителем и узнать, как ему досталась победа на конкурсе, где конкуренцию составляли не менее сильные коллеги. Пётр Анатольевич, как его называют обычно ученики, поделился, что участвует в конкурсе «Педагог года» второй раз, в первый раз победить ему не удалось, но это только стало стимулом для роста. — В прошлом году я занял второе место. Поэтому я хотел в первую очередь себе доказать, что могу быть лучше, чем тогда. Для меня не было цели занять какое-то определенное место. Когда думаешь о том, чтобы достичь определенного результата, он становится только хуже. Первое место — это лишь приятный бонус, — рассказывает 72.ru Пётр Агеев. Для победы тюменцу надо было пройти несколько этапов: написать эссе, провести конкурсный урок, а также создать проект. Пётр придумал «Учительское антикафе», а также сайт Ageev-pa.ru, который рассказывает о его работе. Ученики постоянно поддерживали своего учителя во время всего конкурса. Педагог признается, что это его вдохновляло и помогало морально. Победа в городском конкурсе даёт право Петр Агееву участвовать в областном конкурсе. Там он будет представлять Тюмень. Сам конкурс пройдет в апреле.
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