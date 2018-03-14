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Олег Браташ: «Верю, что скоро все тренеры будут работать по национальной программе подготовки, и мы увидим результаты»
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Олег Браташ: «Верю, что скоро все тренеры будут работать по национальной программе подготовки, и мы увидим результаты» 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Главный тренер олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды) Олег Браташ — о Национальной программе подготовки хоккеистов, презентованной ФХР 14 марта.
— Тренеры эту программу ждали давно, — сказал Браташ. — В советские времена наставники работали по методикам, которые разрабатывали ведущие тренеры страны. Но после 1991 года всем стало не до методик. Нужно было думать о том, чтобы выживать. Искать финансирование, чтобы команды и школы могли хоть как-то существовать. О развитии мы забыли на долгие годы. Но настало время более глобальной задачи — развития хоккея на всех уровнях. Чтобы на выходе из спортивных школ мы имели более подготовленных игроков для профессионального хоккея, нам нужна была унифицированная программа для хоккеистов всех возрастов. Сейчас в тренерскую профессию приходит много молодых людей. Они полны энтузиазма и желания проявить себя в профессии, но опыта и знаний им, разумеется, не хватает. Они ищут упражнения в интернете, пытаются изучать зарубежную литературу. Ну нужные и эффективные идеи они могут почерпнуть далеко не всегда. Именно для этого и создана программа — чтобы дать базовые знания.
У нас большая страна. В ней есть порядка 600 хоккейных школ. Нехватка квалифицированных тренерских кадров, разумеется, очень актуальна. И Национальная программа как раз и должна решить эту проблему. В ней можно найти все для работы тренера — она может дать ответы практически на все вопросы. Но есть теория, а есть практическое применение этой программы. Поэтому предстоит огромная работа по внедрению. Учитывая территорию нашей страны, огромное количество школ, это будет очень большой труд. Нужны будут видеоуроки, семинары, тренеры-методисты, которые будут отвечать в каждой школе за работу и внедрение этой программы. И, конечно же, нужна будет обратная связь, чтобы осуществлять контроль и помощь в работе по этим методикам. Как тренер, верю, что уже совсем скоро все школы нашей страны будут работать по ней, и мы увидим первые результаты.
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