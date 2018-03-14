В школе №1236 состоялся концерт для учителей и ветеранов педагогического труда

Праздничный концерт для ветеранов педагогического труда и школьных учителей состоялся на минувшей неделе в помещении школы № 1236. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— С вокальными и хореографическими номерами выступили воспитанники объединений дополнительного образования. В рамках мероприятия директор образовательного комплекса Андрей Кулаков вручил заслуженные награды членам педагогического коллектива, — пояснили в администрации.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие педагоги и учащиеся всех школьных отделений. (вт)