Ещё
В школе №1236 состоялся концерт для учителей и ветеранов педагогического труда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе №1236 состоялся концерт для учителей и ветеранов педагогического труда 

Управа Бутырского района города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Праздничный концерт для ветеранов педагогического труда и школьных учителей состоялся на минувшей неделе в помещении школы № 1236. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— С вокальными и хореографическими номерами выступили воспитанники объединений дополнительного образования. В рамках мероприятия директор образовательного комплекса Андрей Кулаков вручил заслуженные награды членам педагогического коллектива, — пояснили в администрации.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие педагоги и учащиеся всех школьных отделений. (вт)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Студенты колледжа на Большой Новодмитровской приняли участие в съезде волонтеров Учащиеся музыкальной школы на Гончарова удостоились наград городского конкура «Волшебная лира» В детской музыкальной школе на Гончарова состоялся конкурс «Юный виртуоз»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП40
Порошенко поставили ультиматум по Крыму276
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»140
Умер Александр Павловский12
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина165
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение