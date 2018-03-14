Воспитанники Михайлово-Ярцевской Детской школы искусств выступят с праздничным концертом

Фото: архив

Ученики Детской школы искусств поселения Михайлово-Ярцевское выступят 18 марта с праздничным концертом.

— Мероприятие состоится на образовательной площадке №2 школы №2075 поселка Шишкин Лес. Здесь выступят ученики фольклорного, хореографического и музыкального отделений. Свои праздничные номера подготовили коллектив ДШИ «Домиана» и ансамбль народной песни «Ларчик». В общей сложности на концерте выступит около 50 ребят, — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Михайлово-Ярцевской Детской школы искусств Анастасия Спасская.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: поселок Шишкин Лес, дом №28. На концерт приглашаются все желающие.