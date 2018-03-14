Детский омбудсмен Подмосковья 15 марта проведет открытый урок журналистики для выпускников

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова 15 марта проведет открытый урок журналистики для выпускников школ региона — детей-сирот, детей оставшиеся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, урок откроет цикл мероприятий, которые помогут школьникам выбрать профессию, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«В четверг, 15 марта, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова проведет открытый урок журналистики для выпускников подмосковных школ из числа детей-сирот, детей оставшиеся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие проводится совместно с министерством образования Московской области и направлено на помощь в профессиональной ориентации подростков», — отмечается в сообщении.

В ходе открытого урока школьникам расскажут о тонкостях журналистской деятельности, они попробуют себя в роли корреспондента и узнают, какими качествами должен обладать будущий продюсер.

Открытый урок станет первым в серии мероприятий, направленных на поддержку ребят в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.

Помимо открытых уроков и мастер-классов, запланированы экскурсии на предприятия и организации Московской области, где дети смогут познакомиться с особенностями различных профессий и организацией производств. На предприятиях школьники получат возможность пообщаться с представителями профессий, задать все интересующие вопросы, возможно, установить контакты с будущими работодателями. Также в рамках проекта будут организованы встречи с яркими представителями профессий в формате открытых уроков.