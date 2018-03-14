Родительская общественность оценила возможности будущей школы на ул. Северной

На строительной площадке на ул. Северной, где возводится новая школа № 42, сегодня побывали с ознакомительной экскурсией ученики близлежащих школ и представители городского родительского комитета.

На площади больше 20 тыс. кв. метров появляются стены, в части здания уже идут внутренние работы. Известно, что школа будет оснащена по последнему слову техники в соответствии с требованиями ФГОС.

«На 1-м этаже у нас будут располагаться классы для начальной школы. Они будут сделаны по всем санитарным нормам и правилам, в каждом кабинете будет оборудована раковина для мытья рук, универсальные доски, чтобы можно было писать и мелом, и маркерами», — рассказала будущий директор школы № 42 Елена Калистратова.

Классы рассчитаны примерно на 25 детей: большие окна — много света, а специальная система вентиляции не даст замерзнуть или переутомиться от жары. Здание возводится по казанскому проекту при поддержке Правительства Вологодской области. Строительство идет под контролем городских властей.

«Мы последний раз здесь были неделю назад, и явно прослеживается активность. Строители с понедельника планируют начать отделочные работы», — прокомментировал начальник Департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов.

Сейчас на стройплощадке занято более 200 человек. Закрывается контур, после этого строители начнут отделочные работы. Параллельно внутри здания сооружаются инженерные конструкции. Все до мелочей начерчено в планах — есть и 3D-визуализация будущей школы.

«Архитектура совершенно необычная для вологодских школ, а единственная, первая в своем роде. Мы приняли решение выполнить отделку фасада керамогранитом. Расцветка будет бежево-коричневой. С архитектурной точки зрения школа будет красивая», — говорит заместитель директора по производству компании «Горстройзаказчик» Андрей Павлов.

А главное — многофункциональная. Помимо основного учебного процесса, ребята смогут посещать бассейн. Их, кстати, в школе будет два — большой и малый. Также в проекте — футбольная и баскетбольные площадки.

«Это грандиозный проект для нашего района. Микрорайон у нас очень молодой, много строится домов, очень много молодых семей и большая, новая, цифровая современная школа необходима», — подчеркнула представитель родительского комитета школы № 14 Виктория Кочнева.

Школа сможет принять 1200 учеников. Формирование коллективов уже началось.

«Это первая школа такого плана в нашем городе, два бассейна — это действительно удивило, два спортзала, и самое удивительное — это две библиотеки, в которых появятся электронные издания», — поделился впечатлениями ученик школы № 12 Михаил Станкевич.

«Каждый ученик, который заканчивает 9-й класс и хочет в дальнейшем поступать в профильные 10-е классы, хотел бы учиться в школе нового поколения, в которой есть научный прогресс», — сказала ученица школы № 14 Арина Кавелич.

У школы будет несколько входов, также предусмотрены лифты для маломобильных людей. Контроль продолжится — как за сроками, так и качеством работ.