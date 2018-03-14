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В школе-интернате на Паршина пройдет день открытых дверей
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В школе-интернате на Паршина пройдет день открытых дверей 

Управа района Хорошево-Мневники 14 марта 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате № 101 для детей с нарушением слуха имени Кривовяза Хорошево-Мневников 23 марта пройдет день открытых дверей.
— Гости увидят фрагменты уроков в начальной школе, поучаствуют в мастер-классах от педагогов дополнительного образования, а также состоится профориентационный квест и праздничный концерт, — сообщили в администрации Курчатовской школы.
Начало в 09.00. Школа-интернат находится по адресу: улица Паршина, дом 39. Напомним, школа-интернат № 101 для детей с нарушением слуха имени Кривовяза является отделением Курчатовской школы. (вт)
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