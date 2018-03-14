В школе-интернате на Паршина пройдет день открытых дверей

В специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате № 101 для детей с нарушением слуха имени Кривовяза Хорошево-Мневников 23 марта пройдет день открытых дверей.

— Гости увидят фрагменты уроков в начальной школе, поучаствуют в мастер-классах от педагогов дополнительного образования, а также состоится профориентационный квест и праздничный концерт, — сообщили в администрации Курчатовской школы.

Начало в 09.00. Школа-интернат находится по адресу: улица Паршина, дом 39. Напомним, школа-интернат № 101 для детей с нарушением слуха имени Кривовяза является отделением Курчатовской школы. (вт)