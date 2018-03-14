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В НИУ «МЭИ» состоялся день открытых дверей АО «Мособлэнерго»
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В НИУ «МЭИ» состоялся день открытых дверей АО «Мособлэнерго» 

Управа района Лефортово 14 марта 2018
Фото: Управа района Лефортово
В НИУ «МЭИ» прошел день открытых дверей АО «Мособлэнерго» при участии Института электроэнергетики (ИЭЭ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте вуза.
«Представители АО «Мособлэнерго» рассказали принявшим участие в мероприятии абитуриентам и их родителям о прохождении производственной практики с возможной перспективой трудоустройства в крупнейшую электросетевую компанию Подмосковья», — отмечается в источнике.
Также представители компании заверили присутствующих, что студенты НИУ «МЭИ» могут рассчитывать на содействие со стороны АО «Мособлэнерго» в прохождении практики в любом из муниципальных образований, электросетевое хозяйство которых передано в обслуживание компании. (мю)
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