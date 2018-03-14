Почему офисные работники готовы идти в маляры

Желания сменить работу, по мнению экспертов, возникают по нескольким причинам. Это и отсутствие карьерных перспектив, и невысокий уровень зарплаты, и возможность превратить в источник дохода свое хобби. Но есть и другой аспект: сегодня российские вузы выпускают тысячи невостребованных специалистов, потому что четкой взаимосвязи между вузами и производством нет. По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгия Остапковича, выпускаются специалисты, на которых нет спроса, поэтому «среди водителей и продавцов — представителей самых массовых сейчас в России профессий — 40 процентов работников обладают вузовскими дипломами».

Любопытен в этой связи опыт Беларуси: здесь на правительственном уровне оттачивают систему работы с потенциальными заказчиками кадров. Уже с этого года планируется узаконить обязательное распределение выпускников вузов. Для чего кардинально изменить систему прогнозирования потребностей в кадрах. По словам вице-премьера Правительства Беларуси Василия Жарко, не вузы должны определять, кого и сколько им набирать на обучение, — контрольные цифры должны формировать профильные министерства с учетом потребности экономики, демографического прогноза и баланса трудовых ресурсов. К слову, в 2017 году свое первое в жизни место работы получили 98,9 процента выпускников-бюджетников Беларуси.

Справедливости ради заметим, что кардинально поменять свою специальность, по данным HeadHunter, готовы представители далеко не всех профессий — к примеру, такую перспективу практически не рассматривают российские врачи и фармацевты.