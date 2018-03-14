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Школьники из Измайлова выступили в роли учителя
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Школьники из Измайлова выступили в роли учителя 

Управа района Измайлово города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Старшеклассники школы №2094 района Измайлово провели уроки во время школьного Дня самоуправления.
В школе №2094 накануне праздника 8 Марта прошел традиционный День самоуправления. Старшеклассники на один день поменялись местами со своими преподавателями. Они увидели школьную жизнь с другой стороны, проведя по самым разным предметам уроки в младших и средних классах.
Юноши и девушки по окончании «трудового дня» отметили, что он, возможно, станет одним из самых важных в их жизни. Было нелегко, но ребята отлично справились с новой для себя ролью. Теперь быть может кто-то из них решит связать свою жизнь с преподаванием в школе, станет обучать наукам следующее поколение москвичей.
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