Школьники из Измайлова выступили в роли учителя

Старшеклассники школы №2094 района Измайлово провели уроки во время школьного Дня самоуправления.

В школе №2094 накануне праздника 8 Марта прошел традиционный День самоуправления. Старшеклассники на один день поменялись местами со своими преподавателями. Они увидели школьную жизнь с другой стороны, проведя по самым разным предметам уроки в младших и средних классах.

Юноши и девушки по окончании «трудового дня» отметили, что он, возможно, станет одним из самых важных в их жизни. Было нелегко, но ребята отлично справились с новой для себя ролью. Теперь быть может кто-то из них решит связать свою жизнь с преподаванием в школе, станет обучать наукам следующее поколение москвичей.