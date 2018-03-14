Детский центр «Добрознание» приглашает на день открытых занятий

17 марта в 11.00 в Детском центре «Добрознание», филиале Культурного центра «Доброволец», в корпусе 1414 состоится день открытых занятий.

В этот день участники акции смогут посетить пробные занятия по многим курсам бесплатно. Будут представлены такие направления, как: раннее развитие, подготовка к школе, английский язык, курс «Экспериментариум», ритмика, йога, музыкальное развитие, творческая студия. Гости познакомятся с педагогами, с их методиками обучения, получат консультацию по всем вопросам и направлениям центра.

Вход свободный.

Программа мероприятия:

— 11.00 — «Кроха», «Английский язык», «Ритмика», «Йога», «Экспериментариум»;

— 11.30 — «Кроха», «Английский язык», «Ритмика», «Йога», «Чудеса своими руками»;

— 12.00 — «Ступеньки», «Домисолька», «Йога», «Экспериментариум», консультация педагога раннего развития;

— 12.30 — «Ступеньки», «Домисолька», «Йога», «Чудеса своими руками», консультация педагога раннего развития.