Ещё
Детский центр «Добрознание» приглашает на день открытых занятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский центр «Добрознание» приглашает на день открытых занятий 

Префектура Зеленоградского административного округа 14 марта 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
17 марта в 11.00 в Детском центре «Добрознание», филиале Культурного центра «Доброволец», в корпусе 1414 состоится день открытых занятий.
В этот день участники акции смогут посетить пробные занятия по многим курсам бесплатно. Будут представлены такие направления, как: раннее развитие, подготовка к школе, английский язык, курс «Экспериментариум», ритмика, йога, музыкальное развитие, творческая студия. Гости познакомятся с педагогами, с их методиками обучения, получат консультацию по всем вопросам и направлениям центра.
Вход свободный.
Программа мероприятия:
— 11.00 — «Кроха», «Английский язык», «Ритмика», «Йога», «Экспериментариум»;
— 11.30 — «Кроха», «Английский язык», «Ритмика», «Йога», «Чудеса своими руками»;
— 12.00 — «Ступеньки», «Домисолька», «Йога», «Экспериментариум», консультация педагога раннего развития;
— 12.30 — «Ступеньки», «Домисолька», «Йога», «Чудеса своими руками», консультация педагога раннего развития.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Префект округа Анатолий Смирнов побывал в зеленоградской школе №1194 Исаак Калина: «Учитывать интересы каждого ребенка» В школе №1528 состоялась неделя профилактики употребления психоактивных веществ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП40
Порошенко поставили ультиматум по Крыму274
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»138
Умер Александр Павловский12
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина161
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение