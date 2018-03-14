17 марта в Детском Центре «Добрознание» состоится «День открытый занятий»

17 марта в 11.00 в Детском Центре «Добрознание», филиал КЦ «Доброволец» (корп. 1414) состоится «День открытый занятий». В этот день вы сможете посетить пробные занятия по многим курсам совершенно бесплатно. Будут представлены такие направления как: раннее развитие, подготовка к школе, английский язык, курс «Экспериментариум», ритмика, йога, музыкальное развитие, творческая студия. Вы сможете познакомиться с педагогами, с их методиками обучения, получить консультацию по всем вопросам и направлениям центра.

Вход свободный.

Программа мероприятия:

11.00 — «Кроха», Английский язык, Ритмика, йога, «Экспериментариум»

11.30 — — «Кроха», Английский язык, Ритмика, йога, «Чудеса своими руками»

12.00 — «Ступеньки», «Домисолька», йога, «Экспериментариум», консультация педагога раннего развития.

12.30 — «Ступеньки», «Домисолька», йога, «Чудеса своими руками», консультация педагога раннего развития.