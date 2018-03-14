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17 марта в Детском Центре «Добрознание» состоится «День открытый занятий»
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17 марта в Детском Центре «Добрознание» состоится «День открытый занятий» 

Управа района Крюково 14 марта 2018
Фото: Управа района Крюково
17 марта в 11.00 в Детском Центре «Добрознание», филиал КЦ «Доброволец» (корп. 1414) состоится «День открытый занятий». В этот день вы сможете посетить пробные занятия по многим курсам совершенно бесплатно. Будут представлены такие направления как: раннее развитие, подготовка к школе, английский язык, курс «Экспериментариум», ритмика, йога, музыкальное развитие, творческая студия. Вы сможете познакомиться с педагогами, с их методиками обучения, получить консультацию по всем вопросам и направлениям центра.
Вход свободный.
Программа мероприятия:
11.00 — «Кроха», Английский язык, Ритмика, йога, «Экспериментариум»
11.30 — — «Кроха», Английский язык, Ритмика, йога, «Чудеса своими руками»
12.00 — «Ступеньки», «Домисолька», йога, «Экспериментариум», консультация педагога раннего развития.
12.30 — «Ступеньки», «Домисолька», йога, «Чудеса своими руками», консультация педагога раннего развития.
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