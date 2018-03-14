Пряники расписали богородские школьники

Учащиеся школы №1797 района Богородское побывали в Музее пряника.

Ученики младших классов школы №1797 на прошлой неделе побывали в Стране пряников. В ходе экскурсии юные москвичи ознакомились с необыкновенными изделиями этого музея. Это — пряничные Баба-Яга и Змей Горыныч, да и другие сказочные герои, популярные как у сегодняшних детей, так и у детворы прошлого столетия. Буквально глаза разбежались у школьников от такой красоты.

В заключительной части мероприятия мальчикам и девочкам представилась возможность самим стать дизайнерами пряников. Они с огромным интересом и старанием трудились над созданием новых оригинальных изделий, на время став настоящими пряничными мастерами.