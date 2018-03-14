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Пряники расписали богородские школьники
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Пряники расписали богородские школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 14 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Учащиеся школы №1797 района Богородское побывали в Музее пряника.
Ученики младших классов школы №1797 на прошлой неделе побывали в Стране пряников. В ходе экскурсии юные москвичи ознакомились с необыкновенными изделиями этого музея. Это — пряничные Баба-Яга и Змей Горыныч, да и другие сказочные герои, популярные как у сегодняшних детей, так и у детворы прошлого столетия. Буквально глаза разбежались у школьников от такой красоты.
В заключительной части мероприятия мальчикам и девочкам представилась возможность самим стать дизайнерами пряников. Они с огромным интересом и старанием трудились над созданием новых оригинальных изделий, на время став настоящими пряничными мастерами.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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