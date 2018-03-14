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В школе №1366 района Некрасовка стартовал фестиваль «Имена. Эпохи. События»
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В школе №1366 района Некрасовка стартовал фестиваль «Имена. Эпохи. События» 

Управа района Некрасовка 14 марта 2018
Фото: Управа района Некрасовка
В рамках первого дня недели гуманитарного цикла, который был посвящен эпохе Древнего мира, прошел ряд интересных мероприятий.
На уроках математики ребята из 5–8 классов решали древнегреческие задачи и познакомились с записью дробных чисел в Древнем Египте. О первобытных людях первым классам рассказали пятиклассники.
— Наши самые маленькие ученики нарисовали то, что их больше всего впечатлило, а их работы будут выставлены в холле первого этажа нашей школы, — пояснил один из педагогов школы.
«Малые олимпийские игры» послужили настоящим ярким началом недели. Три команды пятиклассников не просто состязались, они учились работать в команде, внимательно и честно подходить к правилам игры, тем более на уроках истории они узнали о том, как проводились первые игры в Древней Греции. (вт)
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