В школе №1366 района Некрасовка стартовал фестиваль «Имена. Эпохи. События»

В рамках первого дня недели гуманитарного цикла, который был посвящен эпохе Древнего мира, прошел ряд интересных мероприятий.

На уроках математики ребята из 5–8 классов решали древнегреческие задачи и познакомились с записью дробных чисел в Древнем Египте. О первобытных людях первым классам рассказали пятиклассники.

— Наши самые маленькие ученики нарисовали то, что их больше всего впечатлило, а их работы будут выставлены в холле первого этажа нашей школы, — пояснил один из педагогов школы.

«Малые олимпийские игры» послужили настоящим ярким началом недели. Три команды пятиклассников не просто состязались, они учились работать в команде, внимательно и честно подходить к правилам игры, тем более на уроках истории они узнали о том, как проводились первые игры в Древней Греции. (вт)