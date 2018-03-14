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Минкавказ: новые объекты Ингушетии помогут исполнить поручения президента из послания
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Минкавказ: новые объекты Ингушетии помогут исполнить поручения президента из послания 

ТАСС 14 марта 2018
МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Открытие новых объектов в Республике Ингушетии — общеобразовательной школы в городе Карбулаке и дома культуры в сельском поселении Яндаре — соответствует данным президентом в послании Федеральному собранию поручениям. Об этом на встрече с главой региона Юнус-Беком Евкуровым сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"В послании президента, которое было 1 марта, основной акцент был сделан на качестве образования, на создание социокультурной среды, особенно в сельской местности, и на привлечении инвестиций, которые должны составить не менее чем 20-25% от ВВП страны. Сегодняшняя повестка (открытие новой школы и дома культуры, — прим. ТАСС) у нас коррелирует со всеми этими поручениями главы государства и направлена на то, чтобы повысить качество жизни людей по широкому спектру вопросов: и с точки зрения уровня реальных доходов, и с точки зрения создания новых высококвалифицированных рабочих мест, и с точки зрения качества образования как основы развития государства", — сказал он.
Кузнецов отметил, что созданные в сельской местности дома культуры даст жителям Ингушетии «возможности для развития, и, думаю, действительно внесут свою лепту в развитие региона».
По словам Евкурова, открытие новой школы на 540 мест позволит на ближайшие десять лет снизить напряженную ситуацию с двусменным образованием в регионе. «Также в этом году мы при поддержке Корпорации развития Северного Кавказа продолжаем реализовывать инвестиционный проект птицекомлекс „Южный“ и начинаем новые проект [совместно с компанией] „Неон“
Все задачи, которые стояли перед нами в 2017 году, мы выполнили», — сказал глава республики.
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