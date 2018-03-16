Первый этап фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» стартует в пятницу

В пятницу в образовательных учреждениях Московской области стартует первый этап фестиваля творчества «Студенческая весна Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Первый этап фестиваля творчества «Студенческая весна Подмосковья» начнется в вузах, ссузах и молодежных центрах региона в пятницу, 16 марта. Основные отборочные мероприятия пройдут 18 марта 2018 года», — говорится в сообщении.

Как отметила начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева , в прошлом году количество участников «Студенческой весны Подмосковья» возросло более чем в два раза. Очень серьезно поднялся и уровень выступлений. В текущем году также ожидается большое количество участников. Тем более, в этом году учреждены два новых направления: «Видео» и «Журналистика», специальная номинация для высших учебных заведений и впервые приглашены к участию в фестивале по номинациям студенты профильных вузов.

«То есть в номинации «вокал» смогут принять участие студенты, обучающиеся на вокалистов и тому подобные специальности — для них в этом году отведена отдельная категория «А» в каждом направлении. Кроме того, индивидуальные исполнители, получившие звания лауреатов первой степени и Гран-при направления фестиваля, будут рекомендованы на присуждение стипендии губернатора Московской области», — сказала Плещева.

Она уточнила, что из лучших номеров, представленных на областном этапе «Студенческой весны Подмосковья», профессиональным режиссером будет сформирована единая региональная программа для демонстрации на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».

Новое направление «Видео» включает конкурсные показы в номинациях: игровой ролик, социальный ролик, анимационный ролик, документальный ролик, продолжительностью не более семи минут и музыкальный клип, продолжительностью не более четырех минут.

Направление «Журналистика» включает конкурс в номинациях: видеорепортаж, радиопередача, публикация, фоторепортаж, видеоблог. Также ребята смогут показать свои таланты в направлениях: «Региональная программа», «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр».

Еще несколько нововведений текущего года: командный зачет теперь будет разделен на две части — отдельно будут оцениваться вузы и ссузы, особое внимание будет уделено авторским правам, по многим направлениям сокращена предельная длительность номеров конкурсантов.