Фольклорное отделение школы искусств имени Калинникова отметит свое 20-летие

Праздничный концерт в честь 20-летия фольклорного отделения пройдет 16 марта в детской школе искусств имени Калинникова, расположенной в районе Лианозово. В программе — выступление учащихся и выпускников школы, ансамблей из других учреждений, а также профессиональных коллективов и солистов. Об этом рассказала заместитель директора Ирина Таран.

— С концертной программой выступят замечательные фольклорные коллективы школы имени Калинникова: «Купаленка», «Славяночка» и «Лукоморье». Их поздравит ансамбль скрипачей «Флажолет», хор «Глория» и другие коллективы школы. Из других школ также приедут ансамбли, академические хоры, а также заслуженная артистка России Татьяна Чунакова, — уточнила Ирина Таран.

Получить заряд хорошего настроения и присоединиться к празднованию юбилея приглашают всех желающих. Мероприятие состоится в большом концертном зале школы имени Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Начало в 18.00. Вход свободный. (то)