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Фольклорное отделение школы искусств имени Калинникова отметит свое 20-летие
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Фольклорное отделение школы искусств имени Калинникова отметит свое 20-летие 

Управа района Лианозово 14 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
Праздничный концерт в честь 20-летия фольклорного отделения пройдет 16 марта в детской школе искусств имени Калинникова, расположенной в районе Лианозово. В программе — выступление учащихся и выпускников школы, ансамблей из других учреждений, а также профессиональных коллективов и солистов. Об этом рассказала заместитель директора Ирина Таран.
— С концертной программой выступят замечательные фольклорные коллективы школы имени Калинникова: «Купаленка», «Славяночка» и «Лукоморье». Их поздравит ансамбль скрипачей «Флажолет», хор «Глория» и другие коллективы школы. Из других школ также приедут ансамбли, академические хоры, а также заслуженная артистка России Татьяна Чунакова, — уточнила Ирина Таран.
Получить заряд хорошего настроения и присоединиться к празднованию юбилея приглашают всех желающих. Мероприятие состоится в большом концертном зале школы имени Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Начало в 18.00. Вход свободный. (то)
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