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В Брянской области закупили 40 новых автобусов
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В Брянской области закупили 40 новых автобусов 

ТАСС 23 часа назад
БРЯНСК, 15 марта. /ТАСС/. Школам Брянской области передали 40 новых автобусов для перевозки учащихся. Как сообщили в четверг ТАСС в областном правительстве, все машины купили для школ за счет средств регионального бюджета.
"Сегодня 40 комфортных и современных автобусов отправятся в районы Брянской области, чтобы выполнять регулярные рейсы для очень важных пассажиров — наших детей", — привели в пресс-службе облправительства слова губернатора Александра Богомаза.
Глава региона отметил, что обновление школьного автобусного парка шло и в прошлом году, когда в Брянскую область поступили 24 автобуса, закупленных по федеральной программе. Но в 2018 году в регионе смоли приобрести все необходимые для обновления и расширения автобусного парка машины уже за свой счет, затратив на это около 70 млн рублей.
В школах области теперь 276 автобусов, которые будут перевозить к местам учебы более 7 тыс. детей. Как отметил глава области, новые автобусы дадут возможность открыть пять новых маршрутов для перевозки детей к местам учебы.
За последние два года парк школьных автобусов в Брянской области обновили более чем на треть. Как добавил в беседе с ТАСС директор департамента образования региона Владимир Оборотов, в этом году область закупит для школ региона еще 11 автобусов. Эти машины позволят привозить детей из отдаленных сел в большие новые школы в крупных населенных пунктах.
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