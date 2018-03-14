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Рособрнадзор готов ввести ЕГЭ по китайскому языку
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Рособрнадзор готов ввести ЕГЭ по китайскому языку 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор завершил создание технологии по проведению ЕГЭ по китайскому языку и готов проводить экзамен, заявил замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в среду на расширенном заседании коллегии Минобрнауки.
"В 2017 году завершена трехлетняя кропотливая работа по подготовке к проведению единого государственного экзамена по китайскому языку, создана технология сдачи китайского языка, как письменной части, так и устной, подготовлены необходимые измерительные материалы и осуществлена подготовка кадров. Мы готовы ввести его в систему итоговой аттестации как пятый иностранный язык по выбору", — сказал Кравцов.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор завершит разработку контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по китайскому языку до 2020 года. В настоящее время Рособрнадзор проводит ЕГЭ по четырем иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому.
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