Рособрнадзор готов ввести ЕГЭ по китайскому языку

"В 2017 году завершена трехлетняя кропотливая работа по подготовке к проведению единого государственного экзамена по китайскому языку, создана технология сдачи китайского языка, как письменной части, так и устной, подготовлены необходимые измерительные материалы и осуществлена подготовка кадров. Мы готовы ввести его в систему итоговой аттестации как пятый иностранный язык по выбору", — сказал Кравцов. Рособрнадзор завершил создание технологии по проведению ЕГЭ по китайскому языку и готов проводить экзамен, заявил замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в среду на расширенном заседании коллегии Минобрнауки

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор завершит разработку контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по китайскому языку до 2020 года. В настоящее время Рособрнадзор проводит ЕГЭ по четырем иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому.