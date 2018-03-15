Педагоги стали создателями нового контента

Марианна Лебедева. Более 15 тысяч электронных сценариев уроков разработаны и размещены в свободном доступе в библиотеке «Московской электронной школы». Об этом 15 марта сообщила директор Городского методического центра Департамента образования Москвы

По ее словам, уровень ITкомпетенций московских учителей значительно вырос.

— Современные московские учителя не просто педагоги, которые приходят в школу и проводят уроки. Это еще и разработчики, создатели нового контента, — подчеркнула она.

Лебедева также отметила стремительное развитие проекта. Так, уже сейчас в системе опубликованы 176 электронных учебных пособий от издательств и 225 пособия, сделанных самими учителями. Также в «Московской электронной школе» можно найти 181 художественное произведение школьной программы.

— Это дает возможность школьникам не носить с собой учебники и книги, что делает вес портфеля меньше, — пояснила Лебедева.

Есть в системе и приложения для выполнения практических заданий.