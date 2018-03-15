Педагоги стали создателями нового контента 

Более 15 тысяч электронных сценариев уроков разработаны и размещены в свободном доступе в библиотеке «Московской электронной школы». Об этом 15 марта сообщила директор Городского методического центра Департамента образования Москвы Марианна Лебедева.
По ее словам, уровень ITкомпетенций московских учителей значительно вырос.
— Современные московские учителя не просто педагоги, которые приходят в школу и проводят уроки. Это еще и разработчики, создатели нового контента, — подчеркнула она.
Лебедева также отметила стремительное развитие проекта. Так, уже сейчас в системе опубликованы 176 электронных учебных пособий от издательств и 225 пособия, сделанных самими учителями. Также в «Московской электронной школе» можно найти 181 художественное произведение школьной программы.
— Это дает возможность школьникам не носить с собой учебники и книги, что делает вес портфеля меньше, — пояснила Лебедева.
Есть в системе и приложения для выполнения практических заданий.
Пользу проекта отметил и учитель физики школы № 498 Андрей Белышев. По его словам, этот проект дает возможность учиться в любом месте и в любое время благодаря тому, что зайти в «Московскую электронную школу» можно со всех современных устройств.