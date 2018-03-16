Всеармейские олимпиады по физике и математике собрали более 500 участников в Ставрополе

На базе Ставропольского президентского кадетского училища с 14 по 16 марта прошли XVIII Всеармейская олимпиада по математике и VI Всеармейская олимпиада по физике среди обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны РФ , сообщили ТАСС в училище.

"Задания составлены с учетом военного компонента, в целом это задачи повышенного уровня. Олимпиады проводятся по физике и математике. Поскольку в военных вузах Министерства обороны преобладают военно-технические и инженерно-технические специальности, математика и физика — самые востребованные предметы", — уточнили в образовательном учреждении.

Владивосток, Санкт-Петербург, Кронштадт, Уссурийск, Владикавказ, В олимпиадах участвовали 25 команд довузовских училищ в четырех номинациях: 8, 9, 10, 11-е классы. География участников охватывает всю Россию Севастополь , Воронеж и т.д. Участвуют и девушки, представляющие московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ».

Знания участников оценят члены жюри, в состав которого вошли преподаватели училищ, лучшие учителя физики и математики ставропольских лицеев и гимназий, преподаватели профильных кафедр Северо-Кавказского федерального университета и Ставропольского государственного аграрного университета, а также педагоги краевой школы для одаренных детей «Поиск».

Надежда Колосова