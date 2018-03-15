В Набережных Челнах накажут родителей мальчика, который принес нож в школу 

О решении сообщили в пресс-службе МВД РТ. Мальчик теперь на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. А в отношении родителей составили административный протокол. О поступке ребенка «Казанский репортер» писал чуть раньше. Сообщалось, что 11-летний ученик пришел в школу с ножом и якобы планировал нападение. Однако дети заметили нож и сообщили учителям, после чего школьника обезоружили. Известно, что протокол в отношении родителей составили по статье 5.35 КоАП России о неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.