Среди студентов НовГУ проведут конкурс бизнес-планов

Среди студентов Новгородского государственного университета проведут конкурс бизнес-планов

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), МСП Банк и Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе среди сотрудников и студентов университета. Свои подписи под документом поставили генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман , председатель правления банка Дмитрий Голованов и исполняющий обязанности ректора университета Юрий Боровиков.

Соглашение подразумевает проведение среди студентов Новгородского государственного университета конкурса бизнес-планов, подготовленных с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. В рамках конкурса в вузе пройдут обучающие мастер-классы по работе с Порталом Бизнес-навигатора МСП для сотрудников и студентов, а также тренинги и стажировки по финансовым сервисам, разработанным в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: