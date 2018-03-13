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Среди студентов НовГУ проведут конкурс бизнес-планов
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Среди студентов Новгородского государственного университета проведут конкурс бизнес-планов 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: сайт университета
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), МСП Банк и Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе среди сотрудников и студентов университета. Свои подписи под документом поставили генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, председатель правления банка Дмитрий Голованов и исполняющий обязанности ректора университета Юрий Боровиков.
Соглашение подразумевает проведение среди студентов Новгородского государственного университета конкурса бизнес-планов, подготовленных с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. В рамках конкурса в вузе пройдут обучающие мастер-классы по работе с Порталом Бизнес-навигатора МСП для сотрудников и студентов, а также тренинги и стажировки по финансовым сервисам, разработанным в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.
Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил:
«Планомерная работа Корпорации МСП, нашего акционера, по информированию жителей нашей страны о возможностях для создания и развития своего бизнеса включает в себя и такой проект, как проведение в вузах России конкурсов по созданию бизнес-планов с помощью уникального инструмента — Портала Бизнес-навигатора МСП. С помощью этого проекта студенты имеют возможность попробовать создать свой бизнес-план и убедиться, что начать свой бизнес не так сложно, как могло бы показаться».
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