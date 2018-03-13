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Учителя из Отрадного переняли опыт коллег по реализации проекта «Математическая вертикаль»
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Учителя из Отрадного переняли опыт коллег по реализации проекта «Математическая вертикаль» 

Управа района Отрадное 13 марта 2018
Фото: Управа района Отрадное
Учителя кафедры технических наук школы № 950 согласно плану работы проекта «Математическая вертикаль», посетили открытый урок ГБОУ школы № 218 (САО). Как сообщили в администрации образовательного учреждения, занятие по теме «Решение развивающих задач» проходило в 5 классе.
-По окончании урока состоялась беседа о методических принципах ведения уроков по решению развивающих задач в 5 -7 классах, — рассказали в администрации школы.
Так, в ходе урока, методисты и учителя математики школы № 218 ответили на все интересующие вопросы по реализации проекта «Математическая вертикаль». (ип)
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