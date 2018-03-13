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В школе на Липчанского провели музыкальный конкурс и смастерили открытки
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В школе на Липчанского провели музыкальный конкурс и смастерили открытки 

Управа района Некрасовка 13 марта 2018
Фото: Управа района Некрасовка
Празднование Международного женского дня завершилось в школе № 2048 на улице Липчанского в районе Некрасовка. Каждый класс придумал что-то свое. Например, 3 «А» и 3 «Д» классы объединились и провели конкурс «А ну-ка, девочки!».
— Третьеклассницы показали свои таланты в оформлении открытки с закрытыми глазами, приняли участие в музыкальном конкурсе, но самым интересным стал конкурсный этап под названием «Стилист», — отметил сотрудник администрации школы.
Прически для девочек придумывали и воплощали в жизнь мальчики-одноклассники. По словам представителя школы, никто из участниц не ушел домой без радостных эмоций и праздничных подарков. (мю)
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