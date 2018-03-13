В школе на Липчанского провели музыкальный конкурс и смастерили открытки

Празднование Международного женского дня завершилось в школе № 2048 на улице Липчанского в районе Некрасовка. Каждый класс придумал что-то свое. Например, 3 «А» и 3 «Д» классы объединились и провели конкурс «А ну-ка, девочки!».

— Третьеклассницы показали свои таланты в оформлении открытки с закрытыми глазами, приняли участие в музыкальном конкурсе, но самым интересным стал конкурсный этап под названием «Стилист», — отметил сотрудник администрации школы.

Прически для девочек придумывали и воплощали в жизнь мальчики-одноклассники. По словам представителя школы, никто из участниц не ушел домой без радостных эмоций и праздничных подарков. (мю)