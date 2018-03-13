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Школьники из Митина стали победителями Всероссийского конкурса «Московский соловей»
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Школьники из Митина стали победителями Всероссийского конкурса «Московский соловей» 

Управа района Митино 13 марта 2018
Фото: Управа района Митино
Ученики школы № 1944 района Митино стали победителями XIII Всероссийского конкурса эстрадной песни «Московский соловей» в номинации «Любовь и преданность музыке». В этом году участники исполняли песни из репертуара Иосифа Кобзона.
Конкурсный отбор проходил в ГБОУ «Романовская школа». В конкурсе приняли участие тысячи учеников из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону и других городов России, а также школьники из Донецка. По итогам прослушивания, успешные участники конкурса получили награды от высококвалифицированного жюри. (ср)
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