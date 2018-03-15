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Добровольцы расскажут школьникам о донорстве крови
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Добровольцы расскажут школьникам о донорстве крови 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Москве стартует цикл занятий для школьников о безвозмездном донорстве крови и ее компонентов. Мероприятия организованы Национальным фондом развития здравоохранения совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н. И. Пирогова. Интерактивные лекции, образовательные занятия для подростков проведут добровольцы в рамках модуля практик донорского движения образовательной программы учебно-методического центра для организаторов донорского движения Национального фонда развития здравоохранения.
Интерактивные лекции будут проводиться для учащихся 9-11-х классов образовательных учреждений Москвы и их педагогов с марта по ноябрь 2018 года. В них примет участие не менее 400 человек. Подать заявку на проведение интерактивных лекций для школьников образовательные учреждения могут в свободной форме по электронной почте.
"Участники этого проекта — организаторы донорского движения, старшеклассники, педагоги московских школ, — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — Добровольцы, которые проведут интерактивные лекции, являются студентами медицинского вуза, а значит, полно и компетентно расскажут ребятам и взрослым о важности добровольного регулярного донорства крови и ее компонентов. Волонтеры-лекторы также проходят специальную подготовку в учебно-методическом центре для организаторов донорского движения Национального фонда развития здравоохранения и на практике знают, что такое подготовка, организация и проведение донорских акций".
Образовательным учреждениям Москвы, в которых пройдут интерактивные лекции, будет вручаться сертификат об участии в цикле образовательных мероприятий о донорстве крови и ее компонентов.
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