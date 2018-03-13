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Школьники из Южнопортового освоили азы журналистики
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Школьники из Южнопортового освоили азы журналистики 

Управа Южнопортового района 13 марта 2018
Фото: Управа Южнопортового района
Ученики 2 «А» и «Б» классов школы № 2129 Южнопортового района посетили мастер-класс по журналистике, который провели работники библиотеки № 124. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Учащиеся ознакомились с различными жанрами журналистики, а также приняли участие в тренинге «Общая сказка», который был направлен на развитие речи и фантазии у детей. После артикуляционной гимнастики дети взяли интервью у «инопланетянина». Не остался без внимания и блок «Фоторепортаж»: участники мероприятия изучили прием боке — размытие второстепенных объектов, — отметил сотрудник администрации.
По словам представителя школы, мастер-класс получился интересным и насыщенным. (мю)
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