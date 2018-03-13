Воспитанники «Тутти» выступят в школе имени Чайковского с отчетным концертом

Детская школа искусств «Тутти» выступит с большим отчетным концертом в образовательном учреждении района Чертаново Северное в субботу, 17 марта.

— Предстоящее мероприятие станет весенним отчетным концертом инструментальных и хорового отделов. От первых выступят воспитанники фортепианного и струнно-смычкового отделов, от хорового на сцене итоги своего обучения представят три наших коллектива: младший и старший хоры и хор мальчиков, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор ДШИ «Тутти» Нина Литвиненко.

По ее словам, в детской школе искусств концертный зал достаточно мал и не способен вместить большое количество людей. А на предстоящем мероприятии только выступающих будет около 130 человек. Поэтому оно пройдет в детской музыкальной школе имени Чайковского, расположенной по адресу: улица Днепропетровская, дом 8А.

Начало концерта в 13:00. Прийти могут все ценители хорового и инструментального творчества.