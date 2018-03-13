Студенты с Сокола начали обучение для работы волонтерами на FIFA 2018

Волонтёры Московского авиационного института начали обучение по программе городских волонтёров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом сообщили в администрации вуза.

« Ребятам предстоит встречать болельщиков со всего мира, показывать им столицу и помогать создавать праздник. Многим из них уже доводилось работать волонтерами на Кубке конфедераций», — говорится в сообщении МАИ.

Обучение будет длиться до мая. Студентов обучат не только искусству коммуникации с болельщиками, но и умению оказывать первую медицинскую помощь и действовать в чрезвычайных ситуациях. Всего же от МАИ волонтерами главного спортивного события года станут более 170 человек. (ак)