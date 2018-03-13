Ещё
Студенты с Сокола начали обучение для работы волонтерами на FIFA 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты с Сокола начали обучение для работы волонтерами на FIFA 2018 

Управа района Сокол города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Волонтёры Московского авиационного института начали обучение по программе городских волонтёров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом сообщили в администрации вуза.
« Ребятам предстоит встречать болельщиков со всего мира, показывать им столицу и помогать создавать праздник. Многим из них уже доводилось работать волонтерами на Кубке конфедераций», — говорится в сообщении МАИ.
Обучение будет длиться до мая. Студентов обучат не только искусству коммуникации с болельщиками, но и умению оказывать первую медицинскую помощь и действовать в чрезвычайных ситуациях. Всего же от МАИ волонтерами главного спортивного события года станут более 170 человек. (ак)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Джазовая певица Анна Бутурлина проведет урок для учеников школы имени Дунаевского Собянин: Москва получит еще одну благоустроенную зеленую зону Собянин: В 2016 году Москва заработала благодаря туризму 0,5 трлн. рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП25
Порошенко поставили ультиматум по Крыму255
Умер Александр Павловский9
Мясорубка в Гудаури60
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение