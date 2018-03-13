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Делегация МЭИ провела профильную смену «Энергетика будущего» в Калининградской области
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Делегация МЭИ провела профильную смену «Энергетика будущего» в Калининградской области 

Управа района Лефортово 13 марта 2018
Фото: Управа района Лефортово
В период с 26 февраля по 2 марта проходил визит делегации НИУ «МЭИ» в Калининградскую область. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— В ходе поездки магистрантами и аспирантами нашего университета была организована и проведена профильная смена «Энергетика будущего» для участников инженерно-технического потока 09/66 Центра развития одаренных детей Калининградской области. Учащиеся, выбравшие данный образовательный модуль, подготовленный кафедрами теоретических основ теплотехники имени Вукаловича и гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ», прошли обучение по двум трекам: «Теплоэнергетика» и «Альтернативная энергетика», — сообщил представитель пресс-службы.
Во время визита были намечены пути дальнейшего сотрудничества кафедр МЭИ с образовательными учреждениями Калининградской области. (мю)
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