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Игорь Крутой открыл в Курске Академию попмузыки
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Игорь Крутой открыл в Курске Академию попмузыки 

АиФ 13 марта 2018
Фото: АиФ
В Курске появилось ещё одно музыкальное учреждение — Академия популярной музыки, сообщила пресс-служба мэрии.
Её открыл в городе известный музыкант и композитор Игорь Крутой.
— Мне верится, что такой песенный регион обязательно даст эстраде какую-нибудь новую звезду, которая еще больше прославит ваш край, — отметил музыкант.
Напомним, в Курске работают девять школ искусств и две художественные школы, в которых обучаются более шести тысяч детей. В прошлом году из 704 выпускников этих школ в высшие и средние специальные учебные заведения культуры и искусства поступили 102 человека.
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