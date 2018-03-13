Игорь Крутой открыл в Курске Академию попмузыки

Курске появилось ещё одно музыкальное учреждение — Академия популярной музыки, сообщила пресс-служба мэрии.

Её открыл в городе известный музыкант и композитор Игорь Крутой

— Мне верится, что такой песенный регион обязательно даст эстраде какую-нибудь новую звезду, которая еще больше прославит ваш край, — отметил музыкант.

Напомним, в Курске работают девять школ искусств и две художественные школы, в которых обучаются более шести тысяч детей. В прошлом году из 704 выпускников этих школ в высшие и средние специальные учебные заведения культуры и искусства поступили 102 человека.